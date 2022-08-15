Погиб один из лучших летчиков Украины

«Военное обозрение»: на Украине погиб один из лучших летчиков страны Листопад

На Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Листопад. Об этом сообщили в социальных сетях физико-технического лицея Ивано-Франковского облсовета, выпускником которого он был. Обстоятельства произошедшего не уточняются, передает «Военное обозрение».

По некоторым данным, его самолет был уничтожен в ходе воздушного боя. Не исключается также, что Листопад мог быть ликвидирован во время удара по аэродрому

Ранее стало известно, что Листопад, а также ряд других пилотов проходили обучение пилотированию американскими истребителями F-16, которые Киев хочет получить.

Карьера

Листопад поступил в Ивано-Франковский лицей в 2005 году, а через три года окончил его. В школе его запомнили «как способного, очень настойчивого и упрямого юношу».

Дорога Антона за штурвал истребителя была непростой, но осмысленной. Юноша упорно шел к своей мечте — стать летчиком Физико-технический лицей Ивано-Франковского облсовета

В 2018 году он окончил Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба. Вскоре летчик-истребитель отправился воевать в Донбасс против Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Уже спустя год после получения военного образования Листопада признали лучшим летчиком ВС ВСУ.

В 2021 году Листопад возглавил пролет группы самолетов над Крещатиком в ходе парада на 30-летие независимости Украины, передает «Укринформ». С начала специальной военной операции он вел боевые действия против союзных сил. Несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский наградил Листопада орденом Мужества.

Потери украинской авиации

20 июня стало известно об уничтожении российскими ПВО украинского истребителя Миг-29. На такой же модели самолета летал и Листопад.

В конце июля представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили более 250 самолетов украинских ВС, сообщало «Военное обозрение».

21 июля в районе Краматорска Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-25. Тогда же уничтожили вертолет Ми-8 ВС ВСУ.

27 июля сообщалось о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александра Кукурбы. Полковник участвовал в боях еще с 2014 года. В апреле этого года ему было присвоено звание Героя Украины.