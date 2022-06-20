Минобороны заявило об уничтожении украинского самолета МиГ-29

Минобороны отчиталось об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе украинский самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, средства ПВО сбили самолет в небе над населенным пунктом Апостолово в Днепропетровской области. Также в воздухе были ликвидированы девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беспилотники были сбиты в районах Алисовки в Харьковской области, около населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой народной республике (ДНР), а также на территории Херсонской области.

Накануне оборонное ведомство отчиталось об уничтожении «Калибрами» пункта управления ВСУ — он располагался в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Удар был нанесен в момент, когда в пункте проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 17 июня глава государства заявил, что решение о проведении операции было вынужденным и трудным, но необходимым