На Украине сообщили о гибели майора ВСУ Кукурбы

На Украине сообщили о гибели начальника разведки 299-й бригады Кукурбы

Стало известно о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Кукурбы. Об этом сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на Нижневербижскую сельскую Раду.

Уточняется, что майор погиб, «защищая небо Украины». В апреле 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины.

24 июля депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил о гибели командира 28-й одесской бригады Виталия Гуляева. По словам Гончаренко, полковник участвовал в боях еще с 2014 года, а командиром бригады, дислоцированной в Одессе, стал в сентябре 2021-го.

Ранее стало известно о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Об этом СМИ рассказал командир отряда иностранцев сил специальных операций территориальной обороны ВСУ Руслан Мирошниченко.