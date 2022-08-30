В Татарстане открылся IT-парк с киберареной и киберполигоном

IT-парк имени Башира Рамеева с киберполигоном и киберареной открылся в Казани

В Казани 30 августа открылся самый большой в Татарстане IT-парк имени Башира Рамеева. Как уточняет Kazan First, торжественная церемония открытия, на которой присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, прошла на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» между улицами Спартаковская и Салимжанова.

Данный технопарк стал третьим в республике: два других были открыты в Казани и Набережных Челнах в 2009 и 2012 годах. Согласно планам, на территории технопарка планируется разместить не только офисы, но и киберполигон, киберспортивную арену, а также бизнес-инкубатор и детский IT-парк.

«Татарстан – IT-шная республика. Киберспорт сегодня по популярности не уступает ведущим видам спорта», — подчеркнул Минниханов, комментируя открытие нового технопарка. Он также напомнил, что в Казани в 2024 году планируется провести турнир по Играм будущего, и добавил, что подготовиться к этому событию очень важно.

Ранее сообщалось, что в Казани известные уличные художники нарисовали новое 110-метровое граффити — оно появилось на строительном заборе на улице Шаляпина.