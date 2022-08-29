В Казани появилось новое 110-метровое граффити

На улице Шаляпина в Казани появилось 110-метровое граффити от уличных художников

В Казани известные уличные художники нарисовали новое 110-метровое граффити — оно появилось на строительном заборе на улице Шаляпина. Об этом пишет «Татар-информ».

На создание граффити в рамках фестиваля COMBOnation у артистов ушло шесть часов и 170 баллонов краски. В администрации Вахитовского и Приволжского районов отметили, что в мероприятии принял участие художник под ником Bozik, чьи работы можно встретить по всей России.

Ранее, 25 августа, в Татарстане стартовал финал международного турнира по брейк-дансу и граффити «COMBOnation». Танцоры и уличные художники соревновались в мастерстве на восьми значимых для урбан-культуры локациях Казани.