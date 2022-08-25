В Татарстане стартует финал международного турнира по брейк-дансу и граффити

Финал международного турнира по брейк-дансу и граффити «COMBOnation» стартует в Казани

В Татарстане 25 августа стартует финал международного турнира по брейк-дансу и граффити «COMBOnation». Как уточняет портал «Чистополь-информ», танцоры и уличные художники до 28 августа будут соревноваться в мастерстве на восьми значимых для урбан-культуры локациях Казани.

Помимо соревнований по брейкингу, в эти дни планируют провести граффити-батлы, танцевальные мастер-классы и встречи с профессиональными артистами.

Главным событием станут финалы в номинациях по брейкингу, которые пройдут 28 августа на открытой уличной площадке в Молодежном экстрим-парке «УРАМ», и фестиваль электронной музыки «COMBOnight», площадкой проведения которого станет клуб «Синдикат».

Ранее сообщалось, что в казанском парке «Черное озеро» 27 августа состоится Всероссийский фестиваль современной поэзии «Слэм».