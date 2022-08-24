Всероссийский фестиваль современной поэзии пройдет в Татарстане

Всероссийский фестиваль современной поэзии «Слэм» состоится в Казани 27 августа

В казанском парке «Черное озеро» 27 августа состоится Всероссийский фестиваль современной поэзии «Слэм». Как уточняет ИА «Татар-информ», посетить мероприятия и принять в нем участие сможет любой желающий.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Мустафина указала, что оно проходит в республике уже во второй раз. Она подчеркнула, что власти Татарстана поддерживают любые творческие начинания молодежи и упомянула, что в ходе конкурса инициатив физических лиц грант на поэтический слэм в размере 210 тысяч рублей от министерства выиграла Регина Ахметова.

«Мы рады, что число писателей и поэтов именно в таком направлении становится больше, мы их видим, мы их выделяем, и они могут себя показать не только в Республике Татарстан, но и далее на федеральном уровне – в сентябре будет проводиться федеральный фестиваль поэтического слэма», — отметила она.

Ожидается, что фестиваль соберет около трех тысяч зрителей. К настоящему моменту на разных площадках зарегистрированы более 1800 человек. «Привозим большое количество поэтов со всей России, авторов-исполнителей, планируем настоящий праздник поэзии. В этом году концепция фестиваля – "Поэзия может быть разной"», — рассказала выигравшая тот самый грант продюсер программы поддержки современной поэзии «Слэм» Регина Ахметова.

По ее словам, в этом году в фестивале будут участвовать опытные российские поэты, представители сетевой поэзии, авторы-исполнители, поэты-слэмеры, фристайл-артисты, перформеры, актеры и совсем юные авторы и актеры, для которыз проведут конкурс чтецов.

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