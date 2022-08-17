На Кавказе пройдет музыкальный фестиваль

В Кабардино-Балкарии с 25 по 27 августа пройдет музыкальный фестиваль Kavkaz Music Fest

В Кабардино-Балкарии в августе впервые пройдет музыкальный фестиваль Kavkaz Music Fest, приуроченный к празднованию 100-летия республики. Об этом пишет ТАСС.

Музыкальное мероприятие, которое пройдет с 25 по 27 августа, объединит популярных артистов северокавказских республик, других регионов России и зарубежных стран. По словам генерального продюсера фестиваля Тимура Хацаева, Kavkaz Music Fest примет около 500 человек, включая артистов, творческие коллективы, технические и административные службы. Основными площадками станут Зеленый театр и городской парк Атажукинский сад в Нальчике.

Так, на фестивале выступят Авраам Руссо, Черим Нахушев, Астемир Апанасов, Сати Казанова, Амур Текуев, Денис Клявер, Аскер Бербеков, ансамбли «Кабардинка», «Балкария», а также Tomas Nevergreen. Кроме того, пройдет хореографический концерт «Ритмы Кавказа» с участием государственных ансамблей танца кавказских республик.

Гостей Kavkaz Music Fest также приглашают на молодежную конференцию, ярмарку-выставку «Народные промыслы» и концерт Afterparty SHOW!, который состоится после церемонии закрытия фестиваля.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 августа состоится «Эльбрусиада-2022» — массовое восхождение на Эльбрус, в котором примут участие более 130 альпинистов со всей России. Также альпинисты присоединятся к акции «Чистая гора», которая пройдет 21 августа, для уборки склонов горы от накопившегося за сезон мусора.