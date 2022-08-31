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Разработано новое средство борьбы с коронавирусом

Nature Nanotechnology: разработан уничтожающий коронавирус наноматериал CIPS

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китайские ученые разработали ультратонкий двумерный нанолист CuInP2S6 (CIPS), который служит новым средством борьбы против SARS-CoV-2. Об исследовании сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.

Как пишут авторы работы, CIPS обладает чрезвычайно высокой избирательной способностью к связыванию специфического фрагмента шиповидного белка SARS-CoV-2 (S-белка). Этот фрагмент является рецептор-связывающим доменом с помощью которого S-белок присоединяется к клеточному рецептору ACE2, что запускает процесс проникновения вируса в клетку. Известно, что рецептор-связывающий домен является консервативной белковой последовательностью, то есть он мало изменяется в ходе эволюции вируса.

Показано, что CIPS связывает как коронавирус дикого типа, так и варианты, вызывающие озабоченность, в том числе штаммы дельта и омикрон. Он ингибирует проникновение вируса в клетки, несущих ACE2, у эпителиальных органоидов дыхательных путей человека и трансгенных мышей. Когда вирус связывается с нанолистом, он подвергается фагоцитозу и уничтожается макрофагами.

Таким образом, CIPS можно использовать в качестве нанопрепарата для эффективной и безопасной терапии коронавирусной инфекции, а также как обеззараживающий агент или материал в составе покрытия для снижения передачи SARS-CoV-2 через поверхности.

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Александр Еникеев
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