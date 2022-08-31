Назван лучший способ защиты от мошенников в сети

Эксперт Ильичева назвала двухфакторную аутентификацию лучшим способом защиты от мошенников

Специалист в области цифровой безопасности Анастасия Ильичева назвала двухфакторную аутентификацию лучшим способом защиты от мошенников. По ее словам, это тот минимум, который позволит предотвратить хищение данных и личной информации. Своим мнением специалист поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Несмотря на то что производители различных приложений и сервисов стараются обеспечить максимальную защиту персональных данных пользователей, юзерам нужно отдавать себе отчет в том, что их информационная безопасность находится, в первую очередь, в их собственных руках, указала Ильичева.

«Важно быть внимательным, не доверять сообщениям от неизвестных лиц и выполнять все требования безопасности, которые предлагает программа, с которой вы работаете. Это очевидные правила, о которых многие до сих пор забывают, что позволяет мошенникам вести свою незаконную деятельность», — высказалась специалист.

Она посоветовала не игнорировать опции, связанные с защитой данных, которые предлагаются разработчиками. Все они созданы в интересах самих пользователей, подчеркнула эксперт. «Сейчас многие сервисы предлагают пользователям при авторизации устанавливать двухфакторную аутентификацию. Но не все понимают, зачем это нужно, что это такое, и поэтому просто игнорируют эти рекомендации. Делать этого не стоит», — порекомендовала Ильичева.

Двухфакторная аутентификация надежнее обычной, потому что это метод идентификации пользователя двумя этапами, объяснила эксперт. Первый этап обычно — это логин и пароль, второй — специальный код, который может быть прислан на телефон, на почту или на другой сервис, доступ к которому есть у пользователя.

Суть в том, чтобы дважды удостовериться в том, что пользователь — это и есть тот человек, за которого он себя выдает. Для этого он должен ввести два «ключа»: тот, который держит в памяти, и тот, к которому имеет доступ в момент авторизации Анастасия Ильичева эксперт в области цифровой безопасности

Хакеры и мошенники становятся все более продвинутыми, и нужно уметь им противостоять, напомнила специалист. «Они легко могут подобрать ваш пароль с помощью специальной программы. Таким образом они завладеют аккаунтом, и вы потеряете к нему доступ. Восстановить утерянный аккаунт довольно сложно и долго, а иногда совсем невозможно, и вам придется с ним проститься», — предупредила Ильичева.

Также участились случаи взломов в социальных сетях, предостерегла специалист. Она сообщила, что мошенники с таких аккаунтов просят деньги, отправляют фото и ведут переписку от лица бывшего владельца аккаунта. «Поэтому очень важно не пропускать настройки безопасности и устанавливать двойную защиту. Это займет всего несколько минут, но обезопасит надолго», — резюмировала эксперт.

Ранее стало известно, что при участии сотрудников Сбербанка была пресечена деятельность преступной группы, которая специализировалась на неоднократном хищении денег у пожилых людей. Как отмечается, действия злоумышленников координировались с Украины. Они представлялись сотрудниками безопасности банков и под предлогом предотвращения хищения денежных средств убеждали пожилых людей переводить свои средства на «безопасные» счета.