Медведев оценил роль Горбачева в истории

Медведев заявил, что Горбачев оказал серьезное влияние на ход истории человечества

Генсекретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев оказал серьезное влияние на ход истории. Об этом, оценивая роль советского лидера, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

По его словам, Горбачев принимал разные и иногда сложные решения в драматические для России периоды. Политик заложил основы для глобальных перемен во всем мире, считает зампред Совбеза.

«Оценки и рекомендации Михаила Сергеевича, опиравшиеся на богатые знания и опыт, были актуальны и в новой России», — считает Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что профессионализм и работоспособность советского лидера вызвали уважение коллег. Горбачев также осуществлял значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты, отметил Медведев.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни в Москве 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. Пока неясно, будут ли организованы государственные похороны политика, сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента СССР. Глава государства подчеркнул, что Горбачев возглавлял страну «в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что генсек ЦК КПСС навсегда останется в истории России.