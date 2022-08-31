Кремль оценил влияние Горбачева на историю России
Генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев навсегда останется в истории России. С такой оценкой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Горбачев искренне хотел верить, что холодная война закончится, пояснил пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, политик надеялся, что наступит вечный романтический период с США, но это не оправдалось.
«Кровожадность наших оппонентов проявила себя. Хорошо, что мы вовремя это осознали и поняли», — сказал он.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева.
Михаил Горбачев умер вечером 30 августа. Как уточнили в Центральной клинической больнице, он скончался на 92-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Накануне в Кремле сообщили, что решение об организации государственных похорон Михаила Горбачева пока не принято.