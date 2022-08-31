Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль оценил влияние Горбачева на историю России

Пресс-секретарь Песков заявил, что Михаил Горбачев навсегда останется в истории России

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев навсегда останется в истории России. С такой оценкой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Горбачев искренне хотел верить, что холодная война закончится, пояснил пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, политик надеялся, что наступит вечный романтический период с США, но это не оправдалось.

«Кровожадность наших оппонентов проявила себя. Хорошо, что мы вовремя это осознали и поняли», — сказал он.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа. Как уточнили в Центральной клинической больнице, он скончался на 92-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Накануне в Кремле сообщили, что решение об организации государственных похорон Михаила Горбачева пока не принято.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева
В России начались испытания первой машины MRAP для спецназа
Захарова прокомментировала новости про закупки Россией иранских беспилотников
Европа достигла своей цели по запасам газа на зиму
Siemens опровергла свое участие в работах на «Северном потоке»
В России одобрили проведение исследований третьей назальной вакцины от COVID-19
Путин и Лукашенко договорились встретиться на полях ШОС
Познер оценил деятельность Горбачева
Продюсер «Нарко» потребовал выплатить ему часть прибыли от сериала
Махачев рассказал о «сумасшедших» тренировках под руководством Нурмагомедова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.