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Люки с изображением снетка установят в историческом центре Пскова

В историческом центре Пскова установят люки с символикой города

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

В историческом центре Пскова установят люки с символикой города. Об этом в среду, 31 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу псковской администрации Бориса Елкина.

«Первая партия люков с символикой Пскова готова! Сделано три вида, дизайн которых выбрали сами псковичи», — заявил градоначальник.

По его словам, на улицах появятся люки с узором в виде мелкой рыбки, снетка, которым торговали в местных Рыбных рядах, псковской деньги с изображением лютого зверя, выпускавшейся с 1425-го по 1510 год, и надписи «А псковские люки самые красивые», выполненной в древнерусском стиле.

Как отметил Елкин, новые люки, сделанные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом двух типов, уже в этом году установят на Троицком мосту, Октябрьской площади и площади Ленина. В дальнейшем они появятся еще на ряде отремонтированных дорог.

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Варвара Кошечкина
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