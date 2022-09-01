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В Минобороны рассказали об уничтожении 100 солдат ВСУ ударом ВКС

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении 100 солдат ВСУ высокоточным ударом ВКС

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили до 100 солдат соединения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар по позициям располагавшейся близ поселка Часов Яр в Донецкой народной республике бригады был нанесен высокоточным оружием. Кроме нанесения потерь живой силе, ВКС уничтожили 15 единиц боевой техники бригады.

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Также Конашенков сообщил о потере боеспособности 72-й механизированной бригады ВСУ. По его заявлению, из-за потерь соединение отказалось выполнять боевые задачи и покинуло позиции.

Ранее Минобороны рассказало об уничтожении готовившей провокацию группы ВСУ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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