Россиянин получил семь лет колонии за убийство супруги

Россиянин осужден на семь лет строгого режима за убийство супруги посредством поджога

Россиянин осужден на семь лет колонии строгого режима за убийство супруги методом поджога — мужчина в ходе ссоры облил женщину спиртосодержащей жидкостью и поднес к ней зажигалку. Жертва скончалась позже от ожогов в больнице. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 1 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным главка, в марте 48-летний житель городского округа Сергиев-Посад Московской области в ходе конфликта со своей женой взял канистру, в которой была спиртосодержащая жидкость. Мужчина облил супругу этой жидкостью, а затем поднес к ней зажигалку.

Одежда и волосы пострадавшей загорелись. Мужчина после того, как затушил пламя, сам вызвал скорую помощь. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от полученных ожогов.

В рамках расследования были проведены судебно-медицинская, дактилоскопическая, физико-химическая, психолого-психиатрическая экспертизы. Кроме того, сотрудник СКР с участием специалиста провел следственный эксперимент, который доказал, что у обвиняемого был умысел на совершение преступления и речь идет не о трагической случайности.

