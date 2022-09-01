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Россиянин получил семь лет колонии за убийство супруги

Россиянин осужден на семь лет строгого режима за убийство супруги посредством поджога

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Россиянин осужден на семь лет колонии строгого режима за убийство супруги методом поджога — мужчина в ходе ссоры облил женщину спиртосодержащей жидкостью и поднес к ней зажигалку. Жертва скончалась позже от ожогов в больнице. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 1 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным главка, в марте 48-летний житель городского округа Сергиев-Посад Московской области в ходе конфликта со своей женой взял канистру, в которой была спиртосодержащая жидкость. Мужчина облил супругу этой жидкостью, а затем поднес к ней зажигалку.

Одежда и волосы пострадавшей загорелись. Мужчина после того, как затушил пламя, сам вызвал скорую помощь. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от полученных ожогов.

В рамках расследования были проведены судебно-медицинская, дактилоскопическая, физико-химическая, психолого-психиатрическая экспертизы. Кроме того, сотрудник СКР с участием специалиста провел следственный эксперимент, который доказал, что у обвиняемого был умысел на совершение преступления и речь идет не о трагической случайности.

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Леонид Микуляк
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