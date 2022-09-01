Экс-ведущий культовой детской передачи рассказал о финансовых трудностях

Экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши!» Бычков рассказал о низкой зарплате на проекте

Актер и экс-ведущий культовой детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Виктор Бычков, выступавший в роли дяди Вити, признался, что испытывал финансовые трудности, когда снимался в проекте. В интервью KP.RU он рассказал о низкой зарплате, которую получал за работу ведущим.

Бычков отметил, что во время работы в шоу они с женой Полиной Белинской переживали тяжелые времена. «Мне платили очень мало, мы с Полиной и нашим ребенком еле сводили концы с концами», — отметил он.

Кроме того, по словам актера, во время работы в детской передаче он не снимался в проектах, которые не соответствовали его образу в «Спокойной ночи, малыши». «Я характерный актер, но пришлось отказываться от отрицательных ролей, которые могли разрушить веру малышей в дядю Витю», — вспомнил он.

Актер рассказал, что однажды отказался от предложения сняться в многосерийном сериале в роли злодея. «Натыкаясь на него по телевизору, Полина в шутку вздыхала и говорила: "Вот это наша дача, а вот это новая машина"», — добавил Бычков.

Ранее народная артистка России Ангелина Вовк рассказала, что причиной ее ухода из «Спокойной ночи, малыши!» стала коррупция. Она вела передачу до начала 1990-х годов, однако после смены руководства передачу захотели закрыть, и Вовк удалось найти спонсоров для финансирования передачи. Но после этого вести передачу ее не пригласили. По словам Вовк, она узнала, что для того, чтобы продолжить работу, она должна заплатить, поэтому от сотрудничества отказалась.

«Спокойной ночи, малыши» — советская и российская вечерняя телепередача для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программа выходит с 1 сентября 1964 года. Бычков выступал в роли ведущего шоу в образе дяди Вити с 2006 по 2012 год.