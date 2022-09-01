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ФСБ сообщила о приговоре четверым участникам ячейки запрещенной организации

ФСБ: 4 участников ячейки запрещенной «Ат-Такфир валь-Хиджра» получили от 2,5 до 7,5 лет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор четверым местных жителям за создание подпольной ячейки запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В экстремизме признаны виновными Игорь и Наталья Гальперины, Егиша Макарян и Амит Ширзада. Они осуждены на сроки от 2,5 до 7,5 лет заключения. Причем мужчины будут отбывать наказание в колонии особого режима, их сообщница отправится в спецучреждение общего режима.

Деятельность законспирированной ячейки раскрыли в 2020 году оперативники ФСБ. Новообращенные в ислам жители Ростовской области проводили личные встречи с мусульманами и пропагандировали радикальные взгляды на неверных.

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Любовь Ширижик
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