ФСБ сообщила о приговоре четверым участникам ячейки запрещенной организации

ФСБ: 4 участников ячейки запрещенной «Ат-Такфир валь-Хиджра» получили от 2,5 до 7,5 лет

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор четверым местных жителям за создание подпольной ячейки запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В экстремизме признаны виновными Игорь и Наталья Гальперины, Егиша Макарян и Амит Ширзада. Они осуждены на сроки от 2,5 до 7,5 лет заключения. Причем мужчины будут отбывать наказание в колонии особого режима, их сообщница отправится в спецучреждение общего режима.

Деятельность законспирированной ячейки раскрыли в 2020 году оперативники ФСБ. Новообращенные в ислам жители Ростовской области проводили личные встречи с мусульманами и пропагандировали радикальные взгляды на неверных.