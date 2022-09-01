В Энергодаре сообщили об ударах украинской армии по ТЭС
Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинская армия продолжает удары по городу, в том числе по местной тепловой электростанции (ТЭС), находящейся в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его цитирует ТАСС.
«Удары по городу продолжаются, в основном они бьют по социальным объектам, которые находятся на территории города», — заявил глава администрации.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
Утром 1 сентября власти Энергодара сообщили о гибели по меньшей мере трех мирных жителей в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из снарядов упал примерно в 100 метрах от детского сада. После обстрелов в двух дошкольных учреждениях начался пожар.
Кроме того, по данным Минобороны России, украинская армия обстреляла места встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).