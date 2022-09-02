Кремль заявил об ожидании оценки от МАГАТЭ по состоянию ЗАЭС
В Кремле ждут оценки состояния Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от представителей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Миссия должна дать оценку по состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью», — сказал представитель Кремля.
1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Руководитель агентства Рафаэль Гросси сказал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о продлении сроков визита делегации агентства до 4 или 5 сентября. По словам Гросси, члены миссии должны дать предварительную оценку, а после этого подготовить доклад.