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Усик рассказал о роли пограничников в решении согласиться на бой с Джошуа

Александр Усик рассказал, что пограничники убедили его согласиться на бой с Энтони Джошуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик рассказал о том, как принял решение покинуть страну ради боя-реванша с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Суспiльне Спорт».

По словам спортсмена, большую роль в этом сыграли военные. «Кто убедил? Знакомые ребята-пограничники, с которыми я служил в Пограничной службе Украины. Я вообще не хотел ехать», — заявил Усик.

Усик принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою с Джошуа 26 марта. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране.

Второй бой Усика и Джошуа прошел 22 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец также победил решением судей, схватка продлилась 12 раундов.

Алексей Гусев
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