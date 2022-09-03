Усик высказался о возможном бое с Фьюри

Боксер Александр Усик заявил, что не хочет проводить поединок с Тайсоном Фьюри сейчас

Украинский боксер Александр Усик высказался о возможном бое с британцем Тайсоном Фьюри. Слова спортсмена доступны на его YouTube-канале.

«Прямо сейчас никакого боя с Фьюри не хочу. Хочу просто насладиться домашними делами: косить траву, сделать свет», — заявил Усик. Он добавил, что задумывается о завершении карьеры после поединка с британцем. «Хотелось бы провести бой [в Киеве] на "Олимпийском"», — отметил украинец.

Ранее издание ESPN сообщило, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. На счету Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

