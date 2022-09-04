Количество жертв пожара в казахстанском Костанае увеличилось до четырех
Число жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае выросло до четырех
Количество жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае выросло до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.
В субботу в городе загорелся магазин «Оружейная палата», в результате произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазины автозапчастей и столовую, а также распространился на соседние частные жилые дома, повредил несколько автомобилей. Ранее спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов.
«Пострадало 7 работников магазина, 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за природных пожаров в Костанайской области пришлось задержать 17 поездов: из них 6 пассажирские и 11 грузовые.