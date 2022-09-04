Количество жертв пожара в казахстанском Костанае увеличилось до четырех

Число жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае выросло до четырех

Количество жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае выросло до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.

В субботу в городе загорелся магазин «Оружейная палата», в результате произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазины автозапчастей и столовую, а также распространился на соседние частные жилые дома, повредил несколько автомобилей. Ранее спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов.

«Пострадало 7 работников магазина, 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за природных пожаров в Костанайской области пришлось задержать 17 поездов: из них 6 пассажирские и 11 грузовые.