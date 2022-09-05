Путин восхитился мужеством жителей Донбасса

Президент России Путин: добровольцы из ДНР и ЛНР воюют лучше профессиональных военных

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, которые защищают свои республики на передовой. Трансляция выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

По мнению российского лидера, жители республик участвуют в боевых действиях лучше профессиональных военных.

«Сформированы два корпуса из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что оказать помощь жителям Донбасса является долгом России, так как все попытки мирного урегулирования ситуации окончились неудачей из-за позиции киевского режима.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к обсуждению с Украиной условий соблюдения требований России. По словам Пескова, условия, которые Россия выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем кроме их соблюдения Москва не будет говорить с Киевом.