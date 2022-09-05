Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по ЗАЭС с помощью беспилотников
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов в воскресенье, 4 сентября, пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится под контролем российской стороны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
По данным ведомства, беспилотник потерял управление и упал в километре от ЗАЭС благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы. В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на присутствие представителей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, Киев продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы.
В оборонном министерстве также сообщили о двух артиллерийских обстрелах Энергодара, где находится ЗАЭС. Всего ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов из Марганца и Никополя в Днепропетровской области, российские военные подавили огонь.
4 сентября Минобороны России заявляло о попытке Киева совершить провокацию на ЗАЭС. По данным ведомства, специально обученные «представители СМИ» с Украины, из США и Великобритании должны были ехать в кортеже МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы сообщить в присутствии миссии мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева.
1 сентября стало известно об атаке ВСУ на ЗАЭС с помощью дронов-камикадзе. Все украинские беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами радиоэлектронной борьбы на подлете к Запорожской атомной электростанции.