В Москве оценили доклад МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС
Опубликованный Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) доклад по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ничего не решит. С таким заявлением в личном Telegram-канале выступил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
По словам Пушкова, сделанные МАГАТЭ выводы не являются новыми для Москвы.
«Все это, и прежде всего необходимость прекратить обстрелы Запорожской АЭС, было очевидно и до поездки миссии МАГАТЭ», — объявил сенатор.
Он добавил, что для того, чтобы добиться от Киева исполнения требований МАГАТЭ, потребуется более активное участие Евросоюза и США — давление на власти Украины. «Сам по себе доклад ничего не решит», — подытожил член верхней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ заявило, что на ЗАЭС произошел ряд инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности. Уточняется, что даже в ходе поездки члены делегации МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе станции.