МАГАТЭ заявило о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС

МАГАТЭ: на Запорожской АЭС произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошел ряд инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщается в докладе агентства по итогам инспекции на объект.

Согласно данным, начиная с апреля большая часть событий, произошедших на станции, «скомпрометировала семь столпов ядерной безопасности». Уточняется, что даже в ходе поездки члены делегации МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС. Агентство также зафиксировало часть повреждений вблизи зданий энергоблоков.

В докладе МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Помимо этого, в организации заявили о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

6 сентября агентство подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В обнародованном докладе, в частности, говорится, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо в срочном порядке прекратить для поддержания физической целостности станции.

5 сентября делегация МАГАТЭ закончила миссию на Запорожской АЭС. 2 сентября власти Запорожской области также сообщили, что специалисты зафиксировали факты обстрелов станции. Агентство занесло все объекты ЗАЭС в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.