МАГАТЭ заявило о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошел ряд инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщается в докладе агентства по итогам инспекции на объект.
Согласно данным, начиная с апреля большая часть событий, произошедших на станции, «скомпрометировала семь столпов ядерной безопасности». Уточняется, что даже в ходе поездки члены делегации МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС. Агентство также зафиксировало часть повреждений вблизи зданий энергоблоков.
В докладе МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Помимо этого, в организации заявили о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.
6 сентября агентство подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В обнародованном докладе, в частности, говорится, что обстрелы станции и ее окрестностей необходимо в срочном порядке прекратить для поддержания физической целостности станции.
5 сентября делегация МАГАТЭ закончила миссию на Запорожской АЭС. 2 сентября власти Запорожской области также сообщили, что специалисты зафиксировали факты обстрелов станции. Агентство занесло все объекты ЗАЭС в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.