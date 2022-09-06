Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

ЦОД: спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане туристов, двое из них в порядке

Камчатские спасатели добрались до высоты 3300 метров на Ключевском вулкане, где их ждали выжившие туристы из группы, в которой погибли девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

Сообщается, что двое из туристов в порядке, у гида обморожены ноги. «Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с [отметки] 4158, обморожение ног и рук, остальные в порядке», — рассказали в ведомстве.

Гид заявил, что турист, оставшийся на высоте 4200 метров, не подавал признаков жизни. «Решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время», — заключили в ЦОДе.

3 сентября группа туристов на высоте 4158 метров сорвалась и упала в пропасть при восхождении на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края. В походе участвовали 12 человек из разных регионов, 9 из них погибли. Гиду удалось спуститься с высоты 4,1 тысячи метров к двум туристам, находившимся в доме вулканологов (3,3 тысячи метров).