Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Появилась возможность поселиться в доме Умы Турман и Итана Хоука

Бывший дом Умы Турман и Итана Хоука в США выставили на продажу за 6,5 миллиона долларов

Фото: Rose Prouser RMP / HK / Reuters

В США появилась возможность поселиться в доме, в котором в конце 90-х годов жили актриса Ума Турман с бывшим мужем, актером Итаном Хоуком. Недвижимость выставили на продажу в поселении Палисейдс в штате Нью-Йорк, пишет Dirt.

Особняк площадью 297 квадратных метров расположен на участке в 20 соток и был построен до Войны за независимость США. Нынешний владелец хочет выручить от продажи недвижимости 6,5 миллиона долларов (396,8 миллиона рублей). Внутри есть три спальни, столько же ванных комнат и один отдельный санузел.

Материалы по теме:
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021

Кроме того, в доме есть четыре действующих камина и красивая веранда с видом на реку. В особняке также сохранились антикварные предметы интерьера и мебель XVIII и XIX веков. Во дворе есть бассейн, летняя кухня, ухоженный сад, несколько беседок и уличный душ.

Ранее режиссер «Форсажа» Джастин Лин продал по рекордной цене свой дом в США. Лин получил за жилье в Лос-Анджелесе 5,5 миллиона долларов (на тот момент около 331,5 миллиона рублей). Здание было построено в 1925 году и считается исторической достопримечательностью города. В 2007 году в доме провели масштабную реновацию. Лин приобрел четырехэтажный особняк в 2012 году за 2,6 миллиона долларов у актера Винсента Галло.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»
Россияне вышли на протест и добились задержания фигуранта дела об убийстве
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Названы влияющие на стоимость рыбы в России факторы
Звезда фильма «Бегущий по лезвию 2049» решила избавиться от дома в Голливуде
59-летняя Деми Мур порадовала фанатов снимками в бикини
Аналитики выяснили главные вредные привычки россиян
Священник раскрыл пользу конфликтов
Банкротство оператора «Северного потока-2» приостановили
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.