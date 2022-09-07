Появилась возможность поселиться в доме Умы Турман и Итана Хоука

Бывший дом Умы Турман и Итана Хоука в США выставили на продажу за 6,5 миллиона долларов

В США появилась возможность поселиться в доме, в котором в конце 90-х годов жили актриса Ума Турман с бывшим мужем, актером Итаном Хоуком. Недвижимость выставили на продажу в поселении Палисейдс в штате Нью-Йорк, пишет Dirt.

Особняк площадью 297 квадратных метров расположен на участке в 20 соток и был построен до Войны за независимость США. Нынешний владелец хочет выручить от продажи недвижимости 6,5 миллиона долларов (396,8 миллиона рублей). Внутри есть три спальни, столько же ванных комнат и один отдельный санузел.

Кроме того, в доме есть четыре действующих камина и красивая веранда с видом на реку. В особняке также сохранились антикварные предметы интерьера и мебель XVIII и XIX веков. Во дворе есть бассейн, летняя кухня, ухоженный сад, несколько беседок и уличный душ.

Ранее режиссер «Форсажа» Джастин Лин продал по рекордной цене свой дом в США. Лин получил за жилье в Лос-Анджелесе 5,5 миллиона долларов (на тот момент около 331,5 миллиона рублей). Здание было построено в 1925 году и считается исторической достопримечательностью города. В 2007 году в доме провели масштабную реновацию. Лин приобрел четырехэтажный особняк в 2012 году за 2,6 миллиона долларов у актера Винсента Галло.

