Известный режиссер продал дом в США по рекордной цене

Режиссер «Форсажа» Джастин Лин продал дом в Лос-Анджелесе за рекордные $5,5 млн

Американский режиссер Джастин Лин, известный по фильму «Форсаж», продал дом в США. Лин получил за жилье в Лос-Анджелесе 5,5 миллиона долларов (около 331,5 миллиона рублей), сообщает Forbes.

Сделка стала рекордной по стоимости одного квадратного метра в районе Артс Дистрикт. Здание было построено в 1925 году и считается исторической достопримечательностью города. В 2007 году в доме провели масштабную реновацию. Лин приобрел четырехэтажный особняк в 2012 году за 2,6 миллиона долларов у актера Винсента Галло.

Объявление о продаже появилось в начале 2022 года, изначально цена составляла семь миллионов долларов, однако была снижена. Новым владельцем объекта стал глава Warner Bros. Рег Харпур.

Внутри дома площадью почти 400 квадратных метров две спальни и три ванные. Интерьер отличается плавающими лестницами, полом из клена и открытыми кирпичными стенами. На втором этаже располагается кухня, столовая, гостиная и терраса. Третий этаж занимают спальни, четвертый этаж отведен под открытую террасу. В здании работает консьерж, на участке имеются бассейн, сад и парковка.

Ранее жилье в Лос-Анджелесе продал актер Бен Аффлек. Артист получил за особняк в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс 29,9 миллиона долларов. Он нашел покупателя для недвижимости в рекордные сроки — за три недели.