Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Известный режиссер продал дом в США по рекордной цене

Режиссер «Форсажа» Джастин Лин продал дом в Лос-Анджелесе за рекордные $5,5 млн
Джастин Лин

Джастин Лин. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский режиссер Джастин Лин, известный по фильму «Форсаж», продал дом в США. Лин получил за жилье в Лос-Анджелесе 5,5 миллиона долларов (около 331,5 миллиона рублей), сообщает Forbes.

Сделка стала рекордной по стоимости одного квадратного метра в районе Артс Дистрикт. Здание было построено в 1925 году и считается исторической достопримечательностью города. В 2007 году в доме провели масштабную реновацию. Лин приобрел четырехэтажный особняк в 2012 году за 2,6 миллиона долларов у актера Винсента Галло.

Объявление о продаже появилось в начале 2022 года, изначально цена составляла семь миллионов долларов, однако была снижена. Новым владельцем объекта стал глава Warner Bros. Рег Харпур.

Материалы по теме:
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021

Внутри дома площадью почти 400 квадратных метров две спальни и три ванные. Интерьер отличается плавающими лестницами, полом из клена и открытыми кирпичными стенами. На втором этаже располагается кухня, столовая, гостиная и терраса. Третий этаж занимают спальни, четвертый этаж отведен под открытую террасу. В здании работает консьерж, на участке имеются бассейн, сад и парковка.

Ранее жилье в Лос-Анджелесе продал актер Бен Аффлек. Артист получил за особняк в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс 29,9 миллиона долларов. Он нашел покупателя для недвижимости в рекордные сроки — за три недели.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
«Большая семерка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть
Перечислены смертельно опасные виды домашних ремонтных работ
В Запорожье заявили об отказе МАГАТЭ давать оценку обстрелам ЗАЭС
Дания направила военных в страны Балтии из-за «угрозы» от России
Вертолет ООН разбился в Африке
США не обратились к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев
Зеленский предложил создать на Украине аграрные кластеры
Определено влияние новых тарифов ОСАГО на цену страховки
Директор вступился за пришедшую в нижнем белье на линейку российскую школьницу
Участника СВО отказались пускать в российский ночной клуб из-за военной формы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.