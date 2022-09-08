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Следствие попросило об аресте убийцы бизнесмена на московской набережной

В суд Москвы поступило ходатайство об аресте 46-летнего убийцы бизнесмена Котова

Фото: Ovchinnikova Irina / Shutterstock

Следователи ходатайствуют перед судом об аресте 46-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве бизнесмена, найденного с огнестрельными ранениями в Mercedes на набережной Тараса Шевченко в Москве. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 7 сентября фигурант ехал на пассажирском сидении в автомобиле со знакомым. Тогда обвиняемый не менее шести раз выстрелил в товарища, нанеся ему смертельные ранения. Затем мужчина сбежал с места преступления. Ему вменяют статьи 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Ранее стало известно, что погибший — 50-летний бизнесмен Михаил Котов. А задержанный — некий Лема Ибрагимов, уроженец Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР).

Основная версия убийства Котова: это конфликт в предпринимательской деятельности. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отметил, что у задержанного по подозрению в убийстве и его жертвы был общий бизнес, а разногласия произошли из-за денег.

Ибрагимов же рассказывал следователям, что они с Котовым ехали из торгового центра «Европейский» в гостиницу Radisson. В дороге мужчины поссорились, тогда потерпевший направил пистолет на фигуранта, а тот смог выхватить его и выстрелить в коллегу, чтобы защититься.

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Екатерина Власова
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