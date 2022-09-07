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Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего

Предполагаемый убийца бизнесмена Котова в центре Москвы заявил следствию, что защищался

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Предполагаемый убийца бизнесмена Михаила Котова в центре Москвы раскрыл свою версию произошедшего. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

Подозреваемый рассказал следователям, что во время совместной поездки на автомобиле, он сидел на пассажирском сиденье, а за рулем был Котов. Они ехали из торгового центра «Европейский» в гостиницу «Radisson». В дороге мужчины поссорились, тогда потерпевших направил пистолет на фигуранта, а тот смог выхватить его и выстрелить в коллегу, чтобы защититься.

Об обнаружении тела погибшего с огнестрельными ранениями в красном Mercedes под эстакадой на набережной Тараса Шевченко стало известно днем 7 сентября. Кадры с места преступления попали на видео. Вскоре был задержан предполагаемый убийца — некий 46-летний Лема Ибрагимов, уроженец Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР).

Также была озвучена основная версия убийства бизнесмена: это конфликт в предпринимательской деятельности. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отметил, что у задержанного в убийстве и его жертвы был общий бизнес, а разногласия произошли из-за денег.

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Екатерина Власова
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