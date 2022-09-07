В убийстве бизнесмена в Москве заподозрили 46-летнего уроженца Чечено-Ингушской АССР

Раскрыта личность подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве: им является некий 46-летний Лема Ибрагимов, уроженец Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР), однако проживал фигурант и был зарегистрирован в Москве. Об этом «Ленте.ру» в среду, 7 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в Mercedes на набережной Тараса Шевченко в Москве. Было опубликовано фото с места происшествия: на нем видна иномарка красного цвета, находящаяся под эстакадой. Какие-либо видимые повреждения на автомобиле отсутствуют.

Вскоре после этого Следственный комитет России заявил о задержании предполагаемого убийцы мужчины на московской набережной. Следователи решили доставить мужчину в подразделение ведомства для допроса. В сообщении отмечалось, что с места преступления изъяли орудие убийства.

Позднее была озвучена основная версия убийства бизнесмена: это конфликт в предпринимательской деятельности. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отметил, что у задержанного в убийстве и его жертвы был общий бизнес, а разногласия произошли из-за денег.