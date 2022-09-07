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Раскрыта версия убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве

СКР назвал основной версией убийства бизнесмена на набережной в Москве конфликт

Фото: телеграм-канал «Mash»

Основной версией убийства бизнесмена, найденного с огнестрельными ранениями в Mercedes на набережной Тараса Шевченко стал конфликт в предпринимательской деятельности. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, следователи продолжают работу на месте преступления.

Задержанный по подозрению в убийстве мужчины фигурант рассказал, что у них был общий бизнес, а разногласия произошли из-за денег, сообщает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Его собираются доставить в ближайшее время в следственный отдел для допроса: с места преступления изъяли орудие убийства — оно было в автомобиле. На фотографиях с места происшествия видна иномарка красного цвета, находящаяся без движения под эстакадой. Каких-либо видимых повреждений у авто нет.

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Екатерина Власова
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