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Стала известна личность убитого на московской набережной бизнесмена

Убитым на набережной Тараса Шевченко в Москве оказался владелец компании «Химфуд» Котов

Фото: телеграм-канал «Mash»

Стала известна личность убитого на набережной Тараса Шевченко в Москве мужчины — им оказался 50-летний бизнесмен Михаил Котов. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Предприниматель возглавлял компанию «Химфуд» и занимался продажей ингредиентов для молочной, мясной, рыбной, кондитерской, хлебобулочной и других отраслей пищевой промышленности, уточняет Telegram-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что СКР раскрыл основную версию убийства потерпевшего. По предварительным данным, Котова застрелил его партнер по бизнесу, с которым у потерпевшего возникли разногласия из-за денег.

Об обнаружении тела погибшего с огнестрельными ранениями в красном Mercedes под эстакадой на набережной Тараса Шевченко стало известно днем 7 сентября. Вскоре был задержан предполагаемый убийца.

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Елизавета Новикова
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