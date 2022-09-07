Место убийства найденного на московской набережной бизнесмена попало на видео

СКР показал видео с места убийства владельца компании «Химфуд» Котова в центре Москвы

Место убийства бизнесмена, найденного с огнестрельными ранениями в Mercedes на набережной Тараса Шевченко в Москве, попало на видео. Запись в среду, 7 сентября, опубликовали в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видна красная иномарка, рядом с которой следователи проводят осмотр места преступления.

Ранее стала известна личность убитого — им оказался 50-летний бизнесмен Михаил Котов. Предприниматель возглавлял компанию «Химфуд» и занимался продажей ингредиентов для молочной, мясной, рыбной, кондитерской, хлебобулочной и других отраслей пищевой промышленности.

Об обнаружении тела погибшего с огнестрельными ранениями в красном Mercedes под эстакадой на набережной Тараса Шевченко стало известно днем 7 сентября. Вскоре был задержан предполагаемый убийца — некий 46-летний Лема Ибрагимов, уроженец Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР).

Также была озвучена основная версия убийства бизнесмена: это конфликт в предпринимательской деятельности. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отметил, что у задержанного в убийстве и его жертвы был общий бизнес, а разногласия произошли из-за денег.

