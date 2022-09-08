Обвиняемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы взяли под стражу

Суд арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена Котова в машине на набережной Москвы

Начало событий в новости Следствие попросило об аресте убийцы бизнесмена на московской набережной

Дорогомиловский суд Москвы взял под стражу 46-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия до 7 ноября. Подсудимый возражал против ареста. Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, уточнили в московской прокуратуре.

По данным следствия, 7 сентября мужчина, находясь на пассажирском сиденье автомобиля, выстрелил не менее шести раз в 50-летнего бизнесмена во время ссоры. Тот скончался на месте преступления.

Погибший — Михаил Котов. Обвиняемый в его убийстве — некий Лема Ибрагимов, уроженец Чечено-Ингушской АССР. У них был общий бизнес, но затем между ними произошел конфликт из-за денег.

Ибрагимов же рассказывал следователям, что они с Котовым ехали из торгового центра «Европейский» в гостиницу Radisson. По дороге мужчины поссорились, тогда потерпевший направил пистолет на фигуранта, а тот смог выхватить его и выстрелить в коллегу, чтобы защититься.