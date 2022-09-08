Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Обвиняемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы взяли под стражу

Суд арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена Котова в машине на набережной Москвы
Начало событий в новости Следствие попросило об аресте убийцы бизнесмена на московской набережной

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы взял под стражу 46-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия до 7 ноября. Подсудимый возражал против ареста. Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, уточнили в московской прокуратуре.

По данным следствия, 7 сентября мужчина, находясь на пассажирском сиденье автомобиля, выстрелил не менее шести раз в 50-летнего бизнесмена во время ссоры. Тот скончался на месте преступления.

ПогибшийМихаил Котов. Обвиняемый в его убийстве — некий Лема Ибрагимов, уроженец Чечено-Ингушской АССР. У них был общий бизнес, но затем между ними произошел конфликт из-за денег.

Ибрагимов же рассказывал следователям, что они с Котовым ехали из торгового центра «Европейский» в гостиницу Radisson. По дороге мужчины поссорились, тогда потерпевший направил пистолет на фигуранта, а тот смог выхватить его и выстрелить в коллегу, чтобы защититься.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось
Ценам на готовое жилье в Москве предрекли снижение
Иностранца арестовали за убийство 15-летней давности в Подмосковье
Американский генерал рассказал о потерях ВСУ
Звезда «Реальных пацанов» сравнил КВН и TikTok
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
Часть магазинов H&M продолжит работу после объявленной даты закрытия
Россияне закупили акции китайских компаний на миллиарды рублей
Неоднократно судимый член банды Басаева осужден на 12 лет
Найдена связь между сахарозаменителями и болезнями сердца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.