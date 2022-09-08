Оценены результаты стратегии Путина в Европе

Politico: успешная политика Путина заставила Евросоюз понять, что нужно ослабить санкции

Стратегия Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Запад рано или поздно будет вынужден ослабить антироссийские санкции. Об этом заявил журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в публикации.

Журналист признался, что, по словам одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении».

Карничниг считает, что разрастающаяся протестная активность в Европе приведет к неизбежности того, что европейские лидеры столкнутся с громкими призывами ослабить антироссийские санкции.

«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — поясняет журналист.

Ранее издание Reuters писало о том, что рост цен на энергоносители могут спровоцировать социальные волнения в Европе этой зимой.