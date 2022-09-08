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Оценены результаты стратегии Путина в Европе

Politico: успешная политика Путина заставила Евросоюз понять, что нужно ослабить санкции
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Владимир Смирнов / TASS Host Photo Agency / Reuters

Стратегия Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Запад рано или поздно будет вынужден ослабить антироссийские санкции. Об этом заявил журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в публикации.

Журналист признался, что, по словам одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении».

Карничниг считает, что разрастающаяся протестная активность в Европе приведет к неизбежности того, что европейские лидеры столкнутся с громкими призывами ослабить антироссийские санкции.

«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — поясняет журналист.

Ранее издание Reuters писало о том, что рост цен на энергоносители могут спровоцировать социальные волнения в Европе этой зимой.

Татьяна Антоненко
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