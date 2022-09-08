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Компания Sony Music объявила об окончательном уходе из России

Звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России

Фото: Shutterstock

Звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России и пообещала передать российское подразделение местной управляющей компании. Об этом сообщает Billboard.

«Поскольку война продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России», — говорится в заявлении корпорации.

Sony Music обратилась к российским стриминговым сервисам с официальным запросом удалить репертуар исполнителей, связанных с компанией. Речь идет о зарубежных музыкантах, включая, например, Эда Ширана и Майкла Джексона.

10 марта стало известно, что крупнейшие в мире звукозаписывающие компании Sony Music и Warner Music Group приостановили деятельность в России. «Sony Music Group призывает к миру на Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в России и продолжим оказывать поддержку в оказании гуманитарной помощи нуждающимся», — говорилось в заявлении одной из корпораций.

Warner Music Group также приостановила деятельность в России, включая «инвестиции и разработку проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов».

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Марина Погосян
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