Ялтинцы объяснили стихийный митинг после резонансного убийства

Жителей Ялты возмутило безразличие очевидцев во время резонансного убийства в кафе

Жителей Ялты возмутило безразличие очевидцев убийства в местном кафе и решение полиции отпустить из отделения ранее судимого фигуранта дела. Так в разговоре с «Лентой.ру» ялтинцы объяснили решение горожан выйти на митинг после резонансного преступления.

Убийство произошло во вторник, 6 сентября. Трое жителей Ялты распивали спиртное, между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил множественные удары ножом. Двое других мужчин привезли его на автомобиле в больницу, после чего скрылись. Позже потерпевший, 34-летний Сергей Сухов, скончался в больнице. По данным Telegram-канала Baza, конфликт у него произошел с 37-летним Владимиром Кикавцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кириллом Гонтаренко. Сначала полиция задержала Кикавца, но отпустила Гонтаренко: он утверждал, что только присутствовал при конфликте, но не участвовал в нем.

Жители Ялты вышли на протест и добились задержания второго фигуранта дела об убийстве. Полиция позже сообщила о его задержании.

Жительница Ялты Екатерина Грибкова предположила, что Гонтаренко сначала могли отпустить из-за «звонка сверху».

«Когда задержали этих двоих, кто-то позвонил свыше, и Кирилла отпустили как свидетеля, что и вызвало возмущение друзей погибшего», — объяснила она.

Отпустили его потому что кто-то позвонил свыше. Кто именно звонил, конечно, не говорят, но такие вопросы не решаются рядовыми сотрудниками полиции Екатерина Грибкова жительница Ялты

Женщина рассказала, что в августе Кирилл Гонтаренко был представлен к награде за «активную гражданскую позицию, значительный личный вклад в развитие муниципального образования». Он получил знак отличия из рук представителей ялтинского горсовета.

При этом, по словам Грибковой, мужчина ранее был судим за убийство. «Он убил человека, раздавив ему голову чем-то тяжелым. Есть множество людей, которые рассказывают о его безнаказанности и о том, что он позволял себе драться уже после того, как освободился. Остается только вопрос, как его допустили к награде», — высказалась местная жительница.

Происходящее видели люди, которые могли вызвать полицию, но по каким-то причинам этого не сделали, а, наоборот, стали смывать кровь возле кафе и подали убийце салфетки Екатерина Грибкова жительница Ялты

«Очень надеюсь, что это дело дойдет до Генпрокуратуры России и все покровители, все причастные понесут самое высокое наказание», — заключила Грибкова.

Другая жительница Ялты Татьяна Цыбулько также возмутилась отчужденностью очевидцев от происходящего, а также пассивностью полиции. «Меня возмутило безразличие людей, которые спокойно наблюдали и ничегошеньки не сделали, чтобы помочь. Возможно, если бы хоть один из них хоть что-то предпринял, парень был бы жив», — заявила она.

Ранее во Владикавказе правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого 21-летней давности. По данным полиции, в 2001 году в Цхинвале мужчина из личной неприязни выстрелил в голову из пистолета 22-летнему молодому человеку, отчего тот скончался. Местные правоохранители возбудили дело, однако мужчине удалось уйти от преследования. Позже он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.