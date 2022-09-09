Байден счел Трампа недемократичным

Байден раскритиковал Трампа за обещание помиловать участников штурма Капитолия

Президент США Джо Байден раскритиковал бывшего лидера страны Дональда Трампа за обещание помиловать участников штурма Капитолия в том случае, если он выиграет предстоящие президентские выборы. Он пояснил, что считает это недемократичным, сообщает РИА Новости.

«Вы слышали, недавно он сказал, что если его снова выберут, он их всех помилует, оплатит их юридические расходы. Как ты при этом можешь называть себя сторонником демократии, как это возможно», — заявил глава государства.

Байден подчеркнул, что те, кто выступает в поддержку демократии, не могут вместе с тем выступать за атаку на Капитолий.

Ранее Трамп назвал Байдена и его окружение врагами государства. Помимо этого экс-президент призвал сражаться «за душу нации» со злом, которое, по его словам, исходит от леворадикальных политиков, а не от правого движения MAGA (Make America Great Again, Сделаем Америку снова великой — прим. «Ленты.ру»).