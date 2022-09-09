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В Турции предрекли скорую капитуляцию Евросоюза перед Россией

Автор Sabah Ялчин: Евросоюз все ближе подходит к капитуляции перед Россией в вопросе газа
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Alexandros Michailidis / Globallookpress.com

Турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в материале для Sabah заявил о провале попыток Запада воздействовать на Россию с помощью санкций. Он предрек скорую капитуляцию стран Евросоюза перед Москвой.

Решение не может быть найдено ни в среднесрочной, ни в краткосрочной перспективе. Если вы не найдете решения, вы сдадитесь. И я думаю, что Европа находится на пути к капитуляции перед Россией из-за газа. Это также будет означать переворот западной системы, какой мы ее знаем

Хасан Басри Ялчинобозреватель Sabah

По его мнению, европейские страны не надеются на помощь США в данном вопросе, поскольку результаты предстоящих выборов в Конгресс, которые должны пройти в ноябре, еще не предопределены. Он подчеркнул, что ЕС может лишиться поддержки Вашингтона в случае победы Республиканской партии, кроме того, США не смогут в полной мере обеспечить газовые потребности европейцев.

Автор статьи добавил, что Европа не сможет обойтись собственными запасами газа, а попытки стран найти альтернативных поставщиков обречены на провал из-за противоречий внутри региона и отсутствия политической воли. Кроме того, как отметил эксперт, европейские страны нуждаются в российском газе гораздо больше, чем Россия в деньгах европейцев.

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Незаметные санкции

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал число ограничений, введенных странами Запада в отношении Москвы. По его словам, несмотря на рекордное количество введенных санкций, россияне до сих пор не заметили ощутимого эффекта от них, а от последствий своих же решений страдают их инициаторы.

11тысяч

санкций ввели против России западные государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, рассказал о росте нефтегазовых доходов бюджета России после введения западных санкций. Он подчеркнул, что бюджет увеличился почти на 50 процентов.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что Евросоюз может пойти на смягчение санкций в отношении России для снятия социальной напряженности. Он пояснил, что энергетический кризис в Европе в настоящее время приближается к своему пику.

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Внутренние проблемы

По данным агентства Bloomberg, для снижения продолжающегося роста цен на топливо власти США рассматривают возможность высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов. Ожидается, что стоимость нефти должна будет вырасти в декабре на фоне вступления в силу санкций Евросоюза, запрещающих поставки энергоносителей из России.

Высокопоставленный чиновник из ЕС заявил, что с каждым новым пакетом ограничений у Европы «ослабевает аппетит» и блок перестает думать о новых санкциях. Он отметил, что на сегодняшний день у стран Европы есть две главных задачи — не навредить своим экономикам и договориться с Венгрией, которая, вероятнее всего, попытается блокировать следующий пакет санкций в отношении России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что попытки Запада ослабить Россию оказались обречены на провал. Он подчеркнул, что против Москвы было введено 11 тысяч санкций, а специальная военная операция (СВО) на Украине до сих пор продолжается.

В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но война продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии
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Марина Совина
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