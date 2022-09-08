Европейские правительства оказались на грани выживания из-за санкций

Politico: в ЕС не думают о дополнительных санкциях против России из-за внутренних проблем

Евросоюз (ЕС) столкнулся с трудностями с введением нового пакета санкций против России. Об этом пишет издание Politico.

По словам высокопоставленного чиновника в одной из стран ЕС, с каждым новым пакетом ограничений у Европы «ослабевает аппетит» и блок перестает думать о санкциях. В настоящее время перед Европой стоит два вызова — не навредить своей экономике и договориться с Венгрией, которая, скорее всего, собирается блокировать следующий пакет антироссийских санкций.

«Нынешний энергетический кризис заставляет нервничать всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств», — поделился мнением неназванный представитель ЕС. Он отметил, что европейские правительства обеспокоены растущим гневом своих избирателей по поводу резкого роста цен на энергоносители.

По итогу Европейская комиссия рассматривает вариант сосредоточиться на реализации существующих санкций и перекрытия потенциальных лазеек и обходных путей. Однако Politico отмечает, что не вся Европа согласна с таким исходом и некоторые страны продолжат настаивать на введении ограничения цен на нефть и на введении санкций против российской атомной отрасли и ядерного топлива, учитывая ситуацию на АЭС в Запорожье.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что санкции против России, введенные в ответ на начало военных действий на Украине, не будут сняты из-за ситуации с поставками газа. По ее словам, Москва тщетно пытается добиться снижения давления, сокращая поставки в Европу по «несостоятельным техническим причинам», намекая на ситуацию с газопроводом «Северный поток».