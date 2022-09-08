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Европейские правительства оказались на грани выживания из-за санкций

Politico: в ЕС не думают о дополнительных санкциях против России из-за внутренних проблем
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) столкнулся с трудностями с введением нового пакета санкций против России. Об этом пишет издание Politico.

По словам высокопоставленного чиновника в одной из стран ЕС, с каждым новым пакетом ограничений у Европы «ослабевает аппетит» и блок перестает думать о санкциях. В настоящее время перед Европой стоит два вызова — не навредить своей экономике и договориться с Венгрией, которая, скорее всего, собирается блокировать следующий пакет антироссийских санкций.

«Нынешний энергетический кризис заставляет нервничать всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств», — поделился мнением неназванный представитель ЕС. Он отметил, что европейские правительства обеспокоены растущим гневом своих избирателей по поводу резкого роста цен на энергоносители.

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По итогу Европейская комиссия рассматривает вариант сосредоточиться на реализации существующих санкций и перекрытия потенциальных лазеек и обходных путей. Однако Politico отмечает, что не вся Европа согласна с таким исходом и некоторые страны продолжат настаивать на введении ограничения цен на нефть и на введении санкций против российской атомной отрасли и ядерного топлива, учитывая ситуацию на АЭС в Запорожье.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что санкции против России, введенные в ответ на начало военных действий на Украине, не будут сняты из-за ситуации с поставками газа. По ее словам, Москва тщетно пытается добиться снижения давления, сокращая поставки в Европу по «несостоятельным техническим причинам», намекая на ситуацию с газопроводом «Северный поток».

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Варвара Кошечкина
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