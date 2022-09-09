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В России рассказали о «незаметных» для России 11 тысячах санкций Запада

Постпред РФ Ульянов: Запад ввел ввел против России 11 тысяч незаметных для нее санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter рассказал, что западные страны ввели в отношении России 11 тысяч санкций. При этом он отметил, что даже при таком количестве ограничений россияне так и не заметили ощутимого эффекта от них.

«Запад ввел рекордные 11 тысяч санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили», — написал российский дипломат.

Ульянов подчеркнул, что негативный эффект от санкций ощущают сами инициаторы. По его словам, это первый в истории случай, когда с последствиями инициируемых ограничений сталкиваются те, кто решил их ввести.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет введен 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет санкций Евросоюза, предусматривающий частичное нефтяное эмбарго.

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Марина Совина
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