Названа дата введения потолка цен на российскую нефть

Замминистра финансов США Адеймо назвал дату введения потолка цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть будет введен 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет санкций Евросоюза, предусматривающий частичное нефтяное эмбарго. Такую дату в эфире Yahoo Finance назвал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По его словам, в нем примут участие США и их партнеры по G7, а также ряд других стран, которые согласились поддержать инициативу. Адейемо подчеркнул, что надеется увидеть среди участников Китай и Индию, тем более что в частных беседах индийские чиновники говорили о желании платить как можно меньше за энергоресурсы.

Впрочем, уверен американский чиновник, даже если Китай и Индия решат воздержаться от участия, потолок цен все равно будет эффективен и позволит снизить нефтегазовые доходы России, что лишит ее средств на продолжение боевых действий на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что российские компании откажутся поставлять сырье участникам соглашения о потолке цен. Он призвал одуматься тех, кто принимает такое решение, поскольку оно приведет только к дальнейшему росту цен в мире. Глава государства подчеркнул, что Россия будет поставлять нефть другим странам, и проблем с этим не возникнет. Каким именно, Путин не уточнил.

В настоящее время российский сорт нефти Urals торгуется с существенным дисконтом по отношению к эталонным сортам Brent и WTI. В августе его стоимость снизилась до 74,73 доллара за баррель, что на 4,7 процента меньше, чем в июле. В результате нефтегазовые доходы страны за август опустились до минимума с июня 2021 года. В сентябре, скорее всего, они продолжат снижение в связи с падением нефтяных котировок.