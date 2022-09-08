В России допустили смягчение санкций из-за недовольства населения ЕС

Замглавы ФНЭБ Гривач: ЕС может пойти на смягчение санкций в отношении России

Евросоюз может пойти на смягчение санкций в отношении России для снятия социальной напряженности. Так считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Своим мнением эксперт поделился в ходе разговора с «Лентой.ру».

Энергетический кризис в Европе приближается к пику, считает Гривач. Сейчас представители стран Евросоюза ищут пути по его разрешению. Специалист заметил, что одним из путей урегулирования ситуации может стать частичное снятие санкций с России.

«Такой сценарий возможен, но все же маловероятен без серьезных политических подвижек либо внутри ЕС, либо вокруг Украины. Пока оба варианта деэскалации не особо просматриваются, хотя некоторые подвижки в сфере роста социальной напряженности в странах Европы есть», — высказался замглавы ФНЭБ.

По его мнению, на прямое снятие санкций с России в Европе не пойдут. Однако можно ожидать, что в ЕС могут пойти на замаскированное под соглашение смягчение ограничений.

Ранее вице-президент по газу и энергетике в норвежской Equinor Хельге Хаугане описал условия спасения Европы от энергетического кризиса. Страны Евросоюза могут спастись от энергетического кризиса при помощи плавучих регазификационных установок (ПРГУ).

Если европейские государства будут действовать быстро, то к 2026-2027 годам ситуация в регионе значительно улучшится даже при отсутствии поставок топлива из России, заявил Хаугане. Он отметил, что континентальная Европа планирует использовать 20 новых плавучих регазификационных установок.

Страны Европы давно стремятся сократить зависимость от российского газа, однако в последнее время государства пытаются действовать быстрее. В настоящее время государства Евросоюза обсуждают возможность установления предельных цен на российский газ. Ранее страны G7 уже анонсировали похожую меру в отношении нефти. Президент России Владимир Путин назвал глупостью желание западных стран ограничить цены, назвав последствием этого решения скачок стоимости топлива.