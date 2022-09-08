Стали известны условия спасения Европы от энергетического кризиса

Bloomberg: Европа может спастись от энергокризиса при помощи плавучих терминалов СПГ

Страны Европы могут спастись от энергетического кризиса при помощи плавучих регазификационных установок (ПРГУ). Об этом сообщает Bloomberg.

Если европейские государства будут действовать быстро, то к 2026-2027 годам ситуация в регионе сильно улучшится даже при отсутствии поставок топлива из России, заявил вице-президент по газу и энергетике в норвежской Equinor Хельге Хаугане. Он отметил, что континентальная Европа планирует использовать 20 новых плавучих регазификационных установок.

На данный момент в северном порту Эмсхавен в Нидерландах строятся два подобных плавучих терминала СПГ Golar Igloo и Eemshaven LNG. Оба танкера арендованы на пять лет, отгрузки газа планируются провести в середине октября. Согласно оценкам экспертов, в общей сложности к 31 декабря будет отгружено 18 партий топлива.

Параллельно с этим правительство Германии арендовало пять ПРГУ. Страна также собирается заказать еще два танкера в частном порядке. Республика планирует запустить установки уже этой зимой. Возможность использования плавучих СПГ-терминалов также рассматривают Италия, Франция и страны Прибалтики.

ПРГУ — судна со специальной установкой для регазификации сжиженного природного газа (СПГ) и хранилищами для него. Ключевым преимуществом таких танкеров является возможность их арендовать, быстро доставить по морю и после этого подключить его к наземной газотранспортной системе. Плавучие терминалы также дешевле и экологичнее, чем наземные установки.

Страны Европы давно стремятся сократить зависимость от российского газа, однако в последнее время государства пытаются действовать быстрее. В настоящее время государства Евросоюза обсуждают возможность установления предельных цен на российский газ. Ранее страны G7 уже анонсировали похожую меру по отношению к нефти. Президент России Владимир Путин назвал глупостью желание западных стран ограничить цены, назвав последствием этого решения скачок стоимости топлива.