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Стали известны условия спасения Европы от энергетического кризиса

Bloomberg: Европа может спастись от энергокризиса при помощи плавучих терминалов СПГ

Фото: American Public Power Association / Unsplash

Страны Европы могут спастись от энергетического кризиса при помощи плавучих регазификационных установок (ПРГУ). Об этом сообщает Bloomberg.

Если европейские государства будут действовать быстро, то к 2026-2027 годам ситуация в регионе сильно улучшится даже при отсутствии поставок топлива из России, заявил вице-президент по газу и энергетике в норвежской Equinor Хельге Хаугане. Он отметил, что континентальная Европа планирует использовать 20 новых плавучих регазификационных установок.

На данный момент в северном порту Эмсхавен в Нидерландах строятся два подобных плавучих терминала СПГ Golar Igloo и Eemshaven LNG. Оба танкера арендованы на пять лет, отгрузки газа планируются провести в середине октября. Согласно оценкам экспертов, в общей сложности к 31 декабря будет отгружено 18 партий топлива.

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Параллельно с этим правительство Германии арендовало пять ПРГУ. Страна также собирается заказать еще два танкера в частном порядке. Республика планирует запустить установки уже этой зимой. Возможность использования плавучих СПГ-терминалов также рассматривают Италия, Франция и страны Прибалтики.

ПРГУ — судна со специальной установкой для регазификации сжиженного природного газа (СПГ) и хранилищами для него. Ключевым преимуществом таких танкеров является возможность их арендовать, быстро доставить по морю и после этого подключить его к наземной газотранспортной системе. Плавучие терминалы также дешевле и экологичнее, чем наземные установки.

Страны Европы давно стремятся сократить зависимость от российского газа, однако в последнее время государства пытаются действовать быстрее. В настоящее время государства Евросоюза обсуждают возможность установления предельных цен на российский газ. Ранее страны G7 уже анонсировали похожую меру по отношению к нефти. Президент России Владимир Путин назвал глупостью желание западных стран ограничить цены, назвав последствием этого решения скачок стоимости топлива.

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Мария Грушко
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