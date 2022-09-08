США придумали способ снизить рост цен на топливо

Bloomberg: США хотят высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что в США придумали способ снизить продолжающийся рост цен на топливо. По данным издания, власти захотели высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов.

«Чиновники в администрации президента Джо Байдена ищут способы предотвратить опасный скачок цен на нефть в конце этого года, включая возможность дополнительного высвобождения запасов сырой нефти в стране на случай чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

Ожидается, что стоимость нефти должна будет вырасти в декабре на фоне вступления в силу санкций Евросоюза, запрещающих поставки энергоносителей из России.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо назвал дату введения потолка цен на российскую нефть. По его словам, это должно произойти 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет санкций Евросоюза, предусматривающий частичное нефтяное эмбарго.