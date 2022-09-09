Россияне стали покупать больше косметики

Онлайн-продажи косметики за год в натуральном выражении выросли на 20 процентов

Онлайн-продажи косметики в России за год в натуральном выражении выросли на 20 процентов, а средний чек достиг 4438 рублей, что на 17 процентов выше уровня прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования СБЕР ЕАПТЕКИ и ресурса «Чек Индекс». Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики подсчитали, что самой популярной косметикой оказались средства для ухода за лицом (37 процентов от всех продаж), на втором месте — средства для ухода за телом (30 процентов), а на третьем — для волос (23 процента). При этом, активнее всего россияне покупают косметику перед наступлением холодного сезона.

Как показало исследование, декоративными бьюти-средствами больше всего интересуются жители Москвы и области (по 2 процента от всех продаж косметики). Товары для ухода за волосами чаще всего покупают жители Рязани (26 процентов от всех продаж косметики), Волгограда и Астрахани (по 26 процентов), товары для ухода за телом ― жители Самары (35 процентов) и Новосибирска (34 процента).

При этом товарооборот косметики в магазинах парфюмерии и косметики в ТЦ снизился. Эксперты связывают такую тенденцию со снижением покупательской активности на фоне роста средних цен на самые популярные позиции на 30 процентов с начала года.