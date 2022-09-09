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В Великобритании заменят монеты и банкноты после смерти Елизаветы II

Британские монеты и банкноты с Елизаветой II заменят на новые с портретом Карла III

Фото: Reuters

После завершения траура в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II начнется процесс замены находящихся в обращении британских монет и банкнот, на которых размещен ее портрет. Об этом сообщил Банк Англии, передает ТАСС.

При этом там указали, что нынешние банкноты с изображением королевы останутся законным платежным средством. «Дальнейшее объявление о действующих банкнотах Банка Англии будет сделано после того, как будет соблюден период траура», — говорится в заявлении.

Изменения коснутся не только Великобританию, но и Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

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Марина Совина
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В Великобритании заменят монеты и банкноты после смерти Елизаветы II
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