Назван самый модный цвет волос на осень
Редакторы журнала The Symbol назвали самый модный цвет волос на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Так, в настоящий момент в тренде оказался пепельный блонд, который пришел на смену лидировавшему ранее платиновому блонду. По словам экспертов, данный оттенок служит основой стильного образа, подчеркивает черты лица и скрывает несовершенства кожи. Отмечается, что предпочтение указанному тону отдали телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян, певицы Билли Айлиш и Дуа Липа и актриса Аня Тейлор-Джой.
В то же время журналисты обратили внимание на то, что окрашивание в подобный цвет может ухудшить состояние волос. Кроме того, его трудно поддерживать в первоначальном виде.
Ранее в сентябре редактор Элеонора Вусден в соавторстве с экспертами назвала модные цвета волос на осень. Так, актуальным станет оттенок «мармеладный блонд», который основатель и креативный директор салона STIL Кристель Бэррон-Хоф охарактеризовала как более теплый, чем обычный блонд, но светлее, чем рыжий тон. В то же время технический директор Wella в Великобритании и Ирландии Роберт Итон отметил, что актуальным окажется розовый оттенок, нанесенный на темные волосы.