Назван самый модный цвет волос на осень

The Symbol назвал пепельный блонд самым модным цветом волос на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали самый модный цвет волос на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в настоящий момент в тренде оказался пепельный блонд, который пришел на смену лидировавшему ранее платиновому блонду. По словам экспертов, данный оттенок служит основой стильного образа, подчеркивает черты лица и скрывает несовершенства кожи. Отмечается, что предпочтение указанному тону отдали телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян, певицы Билли Айлиш и Дуа Липа и актриса Аня Тейлор-Джой.

В то же время журналисты обратили внимание на то, что окрашивание в подобный цвет может ухудшить состояние волос. Кроме того, его трудно поддерживать в первоначальном виде.

Ранее в сентябре редактор Элеонора Вусден в соавторстве с экспертами назвала модные цвета волос на осень. Так, актуальным станет оттенок «мармеладный блонд», который основатель и креативный директор салона STIL Кристель Бэррон-Хоф охарактеризовала как более теплый, чем обычный блонд, но светлее, чем рыжий тон. В то же время технический директор Wella в Великобритании и Ирландии Роберт Итон отметил, что актуальным окажется розовый оттенок, нанесенный на темные волосы.